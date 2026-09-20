Corriere dello Sport: “Allegri mette pressione al Napoli”

Il Napoli scende in campo alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina, in una partita che Massimiliano Allegri ha indicato tra le più importanti della stagione.
Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, dedica la prima pagina alla sfida di Firenze con il titolo “Allegri mette pressione al Napoli”, riferendosi proprio alle parole del tecnico azzurro sull’importanza del match.
Spazio anche ai protagonisti della gara: De Bruyne viene indicato come leader del Napoli, mentre la Fiorentina punta su Mastantuono e sull’effetto legato all’arrivo di Vanoli in panchina.