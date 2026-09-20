Auriemma: “Perchè non prendere ragazzi giovani come Ruocco?”

Raffaele Auriemma ha rilasciato delle dichiarazioni a Stile TV sollevando un quesito in merito ai giovani campani: “Perché non pescare talenti anche talenti, magari napoletani, dalla Serie B? Penso a Francesco Ruocco. Non tutti conoscono Francesco Ruocco. Parlo di un attaccante del Mantova di Napoli. Ha realizzato quattro gol in quattro partite. Non mi dite che tali statistiche non hanno importanza perché gioca in Serie B. Non è così. Non è semplicissimo realizzare tanti gol in poche giornate. Il Parma prende un centrocampista che si chiama Rachid Kouda e lo presta al Mantova. Perché non lo ha ingaggiato il Napoli? Avrebbe potuto fare il vice Anguissa per le sue caratteristiche. Magari non è ancora al livello del camerunense, ma magari tra un anno potrebbe diventarlo”.