Allegri: “Manca cattiveria, Anguissa si è fatto male”

Il Napoli è uscito imbattuto dalla trasferta di Firenze, pareggiando per 1-1 con i gol di Gilmour e l’ex Milan Jimenez.

Ai microfoni di DAZN, mister Massimiliano Allegri ha commentato la partita: “Se oggi usciamo dal campo contenti del pari, significa che non va bene. Bisogna essere arrabbiati. Abbiamo avuto tante occasioni contro una buona Fiorentina. Mentre stiamo migliorando in fase difensiva quando siamo nel blocco basso e quando sviluppiamo, ci manca però quel pizzico di lucidità e cattiveria quando siamo dentro l’area.

Vergara in panchina? Ci poteva dare una mano ma ho cambiato idea, mancavano 5 minuti e ho messo dentro Anguissa, che ha ha avuto di nuovo un risentimento credo, problema all’inguine.

Il bilancio arrivati alla sosta? In termini di punti, abbiamo fatto 3 punti in casa e 1 fuori nelle ultime due partite. L’opinione sulla prestazione è dettata molto dal risultato. A Milano hai fatto una buona prestazione ed esci sconfitto, anche col Como hai fatto una buona prestazione. Quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica, da dopo la sosta dobbiamo metterci tutti qualcosa in più, io in primis.

Come valuta la prova di Neres? Io credo che l’ultima partita che ha giocato intera è stata l’anno scorso a gennaio, è passato quasi un anno, quasi come se avesse fatto un crociato. L’unico modo che conosco io è quello di fargli fare partita“.