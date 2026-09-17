Il Mattino – Verso Fiorentina-Napoli, Allegri tentato da Favasuli. In difesa Rafa Marin favorito per una maglia da titolare

Max Allegri studia le mosse da proporre in Fiorentina-Napoli. C’è la tentazione Favasuli dal primo minuto, anche se l’ex di giornata va verso la panchina. Verrà riproposto il doppio play, poiché il turnover verrà impiegato ad ottobre, quando i giochi si faranno più impegnativi. In difesa invece, Rafa Marin appare in vantaggio sia su Badiashile che su Beukema. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“C’è la tentazione Favasuli dal primo minuto, ma è più probabile che il giovane talento preso dal Catanzaro parta ancora dalla panchina. A Castel Volturno, con allenamento iniziato alle 10,30, Allegri ha parlato ancora alla squadra schierata, non ai singoli, analizzando gli errori con il Bologna. Non ci sono stati faccia a faccia, neppure con Lucca, pure finito al centro della sua furia. In campo a Firenze ancora con il doppio play, perché poi sarà a ottobre, dopo la sosta, quando si giocherà praticamente ogni tre giorni per tutto il mese, il momento del turnover. In difesa tutto confermato, compreso Rafa Marin che per il momento sembra essere in vantaggio sia su Badiashile che su Beukema, anche se l’olandese è davvero vicino al pieno recupero”.