Gazzetta – Rendimento di Hojlund in linea con le aspettative, ma ora servono i gol in Europa

La seconda stagione di Rasmus Hojlund da calciatore del Napoli è iniziata con due gol contro Como e Inter. Ora, il danese è però chiamato ad alzare l’asticella. Quest’annata sarà anche quella delle notti europee, e già dalla prossima contro il Villarreal servirà dare un maggior contributo. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“La stagione di Hojlund è più o meno in linea con le aspettative: due reti in quattro gare di A – tra l’altro nelle due sconfitte con Como e Inter – e una notte di sacrificio e sofferenza in Champions. Però con l’Arsenal ci sta, ci mancherebbe. Ma già dalla prossima contro il Villarreal, il danese dovrà cominciare a fare la differenza anche in Europa. Del resto, la Champions sembra il suo habitat naturale. Con lo United, dove in due stagioni ha avuto diverse difficoltà, ha chiuso il 2023-24 con 5 reti in 6 presenze nell’Europa più nobile. Lo scorso anno, invece, fu l’unico marcatore del Napoli oltre il “cannoniere” McTominay, con tre gol e una doppietta da tre punti nella prima europea al Maradona con lo Sporting. Rasmus è così: non sarà un 9 implacabile, ma sa segnare quando conta. E adesso, sotto la guida di Allegri, vuole alzare l’asticella”.