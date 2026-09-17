Gazzetta – Allegri non ha intenzione di cambiare in difesa: si rimarrà con la linea a 4

Allegri cambia in difesa? Al momento, la risposta è no. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico non ha ancora sciolto i dubbi per quanto riguarda il Napoli che affronterà la Fiorentina. Ma, al netto delle varie scelte, vi è una certezza: la difesa a 4. Di seguito, ecco quanto riportato. “Mancano tre giorni, di tempo ce n’è, ma non tantissimo. Intanto, il lavoro tattico è stato quello dominante e oggi si procederà con una partita dalla quale qualcosa potrebbe intuirsi ma neanche poi tanto: sino a domenica, Allegri vorrà tenere tutti sulla corda, prima di pronunciarsi. Ma le casacchine almeno un indizio lo produrranno. La certezza è la difesa a quattro, non c’è nessuna intenzione di cambiare”.