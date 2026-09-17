CdS – Il Napoli ha la rosa più vecchia del campionato: l’obiettivo è proseguire l’opera di ringiovanimento

Con 29 anni e 14 giorni, la rosa del Napoli è quella con l’età media più alta di tutta la Serie A. Un dato che spiega con chiarezza come gli azzurri debbano proseguire la loro opera di ringiovanimento della rosa. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.



“Al di là della curiosità e dei numeri raccolti in questa primissima fase della nuova stagione, emerge chiaramente un elemento: il Napoli deve proseguire l’opera di ringiovanimento inaugurata a gennaio con gli acquisti di Alisson Santos, 23 anni, e Giovane, 22 anni, e proseguita in estate con il rinnovo di Vergara e l’arrivo di Favasuli, 22 anni. Il terzino è stato l’unico investimento a lungo termine del mercato: il club azzurro lo ha ingaggiato dal Catanzaro in prestito con obbligo di riscatto (un milione più sette) e soprattutto lo ha blindato come Vergara a lunghissimo termine. Tecnicamente, i due ragazzi hanno firmato fino al 2031 ma entrambi i contratti prevedono tre clausole di rinnovo annuale fino al 2034. Il futuro del Napoli appartiene a loro. A Costantino, Antonio, Alisson, Giovane e poi agli altri ragazzi in rampa: Marianucci, 22 anni; Hojlund, 23 anni; Rafa Marin, 24 anni; Gilmour, 25 anni come Badiashile, che però è stato preso dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto e per il momento è un punto interrogativo”.