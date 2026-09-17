CdS – De Bruyne verso la terza titolarità di fila. Nessun azzurro ha creato più occasioni del belga

Kevin De Bruyne va verso la terza maglia da titolare consecutiva con il Napoli. Quella di Firenze, sarà una gara immediatamente successiva a quella di Bologna, lì dove ha dimostrato di avere ancora carattere e voglia di trascinare la squadra. Intanto, Allegri sta lavorando per avanzare il suo raggio d’azione e schierarlo in una posizione da rifinitore puro. E i numeri parlano chiaro: nessun azzurro ha creato più del belga. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“De Bruyne sarà titolare anche con la Viola, per la terza volta di fila: la prima in Champions con i Gunners, il bis al Maradona con il Bologna. Molto convincente la sua prestazione, piena di idee, iniziative e soprattutto voglia: ha giocato con il fuoco negli occhi trascinando i compagni sin dal primo minuto con lo spirito del fuoriclasse vero. Allegri ha già avanzato un po’ il suo raggio d’azione, mettendolo in condizione di esprimere al meglio le sue qualità offensive e l’arte della rifinitura per Hojlund e soci, ma gli equilibri e le consegne tattiche gli impongono ancora l’esigenza di abbassarsi a legare il gioco. Quando potrà recitare da trequartista più puro, coprendo meno campo, potrà essere ancora più incisivo di quanto non sia stato finora: ha creato dieci occasioni per i compagni in questo campionato, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Napoli (il secondo è Spinazzola con cinque). Con assist a Vergara a Marassi”.