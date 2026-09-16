UFFICIALE – Il Bologna esonera Tedesco, panchina affidata a Palladino. I dettagli

Nuovo cambio in panchina in Serie A: il Bologna ha appena ufficializzato l’esonero di Domenico Tedesco. Per lui, è stato fatale il ko rimediato contro il Napoli al Maradona. Nel comunicato diffuso dalla società è stato rivelato anche il nome del suo successore. Il timone della squadra passerà a Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto fino al 2029. Di seguito, la nota.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico”.