Tuttosport – De Laurentiis sarà premiato dalla Lega Serie A ad ottobre: i dettagli

Aurelio De Laurentiis sarà premiato dalla Lega Serie A. Il presidente del Napoli, riporta Tuttosport, riceverà una targa celebrativa per il centenario del club. Non ha avuto modo di poterla ritirare ieri, quando è stata consegnata al presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso. Appuntamento rimandato ad ottobre, alla prossima Assemblea di Lega.

“Giuseppe B. Commisso si è commosso, Aurelio De Laurentiis solo collegato. Il presidente della Fiorentina, all’esordio con questo ruolo in assemblea di Lega Calcio Serie A, è stato celebrato ieri per il centenario del club viola: un motivo di «grande orgoglio e senso di responsabilità per il futuro», ha detto tra gli applausi dei suoi colleghi. Non ha invece ritirato la stessa targa il presidente del Napoli, collegato a distanza: se ne riparla a ottobre”.