Repubblica – Fiorentina-Napoli, già esauriti i biglietti del settore ospiti. I dettagli

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Dazn

Fiorentina-Napoli sarà aperta anche al pubblico ospite. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, sono andati già esauriti i 300 biglietti destinati al settore ospiti del match del Franchi. Una partita alla quale potranno assistere anche i tifosi residenti in Campania, nonostante i tagliandi siano di numero molto inferiore rispetto alla domanda. Ora, l’obiettivo è dar seguito al successo ottenuto contro il Bologna, e per farlo gli uomini di Allegri necessiteranno anche del loro pubblico.

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