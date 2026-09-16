Repubblica – Fiorentina-Napoli, già esauriti i biglietti del settore ospiti. I dettagli

Fiorentina-Napoli sarà aperta anche al pubblico ospite. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, sono andati già esauriti i 300 biglietti destinati al settore ospiti del match del Franchi. Una partita alla quale potranno assistere anche i tifosi residenti in Campania, nonostante i tagliandi siano di numero molto inferiore rispetto alla domanda. Ora, l’obiettivo è dar seguito al successo ottenuto contro il Bologna, e per farlo gli uomini di Allegri necessiteranno anche del loro pubblico.