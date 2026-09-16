Rao, l’allenatore del Pisa: “Ha fatto bene contro la Fiorentina, ma gli manca quel pezzo che lo farebbe giocare nel Napoli”

Paolo Bianco, allenatore del Pisa, ha parlato a proposito di Emanuele Rao, calciatore di proprietà del Napoli. Nel corso della conferenza stampa successiva alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, il tecnico dei nerazzurri ha elogiato le qualità del classe 2006, sottolineando che però gli manca ancora quel qualcosa che gli può consentire di essere un giocatore da Napoli. Di seguito, ecco quanto da lui riferito.



“Emanuele è del 2006 e ha fatto già 100 partite in Serie B. Da lui mi aspetto di più in entrambe le fasi perché ha qualità di stare anche alla Fiorentina. Gli manca un pezzo, quello che non lo fa ancora giocare nel Napoli. Ma lui ha fatto bene. Non sono per nulla arrabbiato per la sua gara. Deve voler di più da se stesso, fare di più, perché ha tutto per determinare”.