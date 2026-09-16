Il Mattino – Hojlund già a due gol ma frutto di invenzioni: non riceve la giusta assistenza dai compagni

Rasmus Hojlund è, per numeri, il calciatore più positivo dell’attacco di Allegri. Il danese, con i suoi due gol seppur arrivati in altrettante sconfitte, ha dimostrato di avere ancora tanto da dare al Napoli. Ma, non è tutto oro quel che luccica. Sottolinea Il Mattino sulle sue colonne, queste due reti sono arrivate non grazie al gioco e ad una buona assistenza da parte dei compagni, ma a delle giocate individuali. Una problematica da risolvere per far sì che l’attacco azzurro possa funzionare meglio. Di seguito, ecco quanto raccontato.“Hojlund sarebbe l’unica nota lieta: 2 gol fin qui, anche se non hanno portato da nessuna parte. Cambierà, certo. E allora il problema qual è? Entrambe le reti del danesi sono state “invenzioni” individuali, giocate di qualità certo, ma non di certo azioni costruite, ragionate. In cinque partite stagionali quasi mai ha ricevuto una assistenza degna di questo nome dai compagni”.