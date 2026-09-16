Il Mattino – 6 gol nelle prime 5 partite, Allegri ha bisogno di una mano dal suo attacco. La situazione

Nelle prime 5 uscite stagionali, il Napoli di Massimiliano Allegri ha messo a referto 6 gol. Una cifra bassa rispetto a quella delle annate contiane, in cui si raggiunse quota 9 reti. Questa, si alza ancor di più tenendo conto dell’annata 23-24 (10) e della 22-23 (14). Insomma, Max dovrà trovare il modo di portare la squadra a segnare di più. Dopo aver sistemato la difesa, c’è bisogno di produrre di più. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Allegri ha bisogno di una mano e ne ha bisogno subito. Soprattutto dagli esterni. Da Alisson, che quando rientrerà dall’infortunio dopo la sosta dovrà dimostrare che la rondine fatta intravedere un anno fa può essere una primavera azzurra. Era arrivato a 4 gol in poche partite, oggi è fermo a 0 tra gol e assist, un dato che non gli fa onore nonostante la titolarità conquistata con Max fino all’infortunio della notte contro l’Arsenal. Esattamente come Noa Lang, che deve mettersi alle spalle le noie extra-campo per dimostrare davvero di che pasta è fatto. L’ultimo gol a Napoli è vicino all’anniversario e non è un motivo per cui festeggiare. Fermo al doppio zero anche Giovane: il brasiliano è arrivato da Verona a gennaio e non ha mai lasciato il segno l’anno scorso. Fin qui, con Allegri non s’è mai visto e l’intervento per ernia ha fatto il resto. Tutto per un calciatore pagato 20 milioni di euro (non una follia, ma di certo non pochi spiccioli) meno di un anno fa. Qualcuno dalle parti azzurre sta cominciando a farsi qualche domanda. E poi David Neres: sta recuperando la forma migliore, ma è quello che in carriera ha dimostrato di saper dare una mano diversa rispetto agli altri: in Eredivisie aveva una media di 0,30 gol per partita, con il Napoli è fermo a metà (0,15) con 9 reti in 58 presenze. Anche l’altro brasiliano cerca il suo primo assist, una giocata che possa sbloccare il suo rientro. Aveva trascinato la squadra di Conte in Supercoppa solo pochi mesi fa. Tornare su quei livelli sarebbe il primo obiettivo per lui e lo staff di Allegri. Si è sbloccato solo Politano: il suo apporto è ormai noto, anche in zona gol. E Allegri ci conta”.