Gazzetta – Verso Fiorentina-Napoli, Allegri pensa ad un mini turnover? La situazione

Massimiliano Allegri pensa a delle novità in vista di Fiorentina-Napoli? Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico potrebbe optare per un mini turnover. Questo, sia per l’orario del match, sia tenendo conto della situazione fisica dei vari singoli. Di seguito, ecco quanto riportato.

“E comunque Allegri comincerà ad introdursi nella lunga vigilia che porterà lui e il Napoli alla partita di Firenze, nella quale qualche novità potrebbe anche esserci: giocare a mezzogiorno e mezza comporta valutazioni soprattutto sulla situazione fisica dei singoli e, nonostante la settimana vuota e poi la pausa, l’allenatore sta ragionando sulla ipotesi di un mini turnover. Dalla infermeria non tornerà nessuno in campo, solo Anguissa è quello che ha qualche possibilità e già oggi si dovrebbe capire se Allegri potrà avere un centrocampista in più”.