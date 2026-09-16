Gazzetta – Favasuli ha ridato al Napoli la profondità che mancava dai tempi di Lozano

Costantino Favasuli ha colpito tutti. La sua prestazione in Napoli-Bologna, in cui ha messo a referto anche un assist, non è passata inosservata. E, riporta La Gazzetta dello Sport, per Fiorentina-Napoli potrebbe addirittura essere proposto titolare da Allegri al posto di Politano. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“La testa, sempre quella. Perché poi è da lì che parte tutto. Per info chiedere a Favasuli, che avrebbe lasciato anche il cuore sul campo dopo che Allegri lo ha fatto esordire prima in Champions e poi in Serie A. Costantino è un minirobot, programmato per assaltare senza paura. Spensierato e lucido nella scelta delle giocate, tarantolato ogni volta che è entrato in possesso di palla. Ogni azione, un’emozione. Uno strappo. Con lui a destra il Napoli ha ritrovato la profondità che manca dai tempi di Lozano. Perché è bello avere l’uomo di qualità che si accende col piede invertito, ma resta ancora assai prezioso il lavoro sul binario: saper conquistare il fondo per andare al cross. E Favasuli ne ha messi tanti domenica sera al centro dell’area emiliana. E uno di questi ha portato tre punti vitali”.