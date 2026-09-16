CdS – Verso Fiorentina-Napoli, come sta Anguissa? Le sue condizioni da valutare



Come sta André-Frank Zambo Anguissa? Il camerunese, fermo ai box per un problema muscolare, ha delle possibilità di recupero in vista di Fiorentina-Napoli. Le sue condizioni, riporta Il Corriere dello Sport, verranno valutate giorno per goorno. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Anguissa, invece, sarà valutato quotidianamente fino al giorno della partenza per Firenze (sabato). Frank è l’unico ad avere chance di recupero: gli esami a cui è stato sottoposto – due risonanze a distanza di qualche giorno – hanno sempre escluso problematiche. Dopo aver saltato il debutto in Champions con i Gunners per un fastidio a un adduttore, come svelato da Allegri alla vigilia, ha cominciato un lavoro personalizzato di ricondizionamento dopo un’apparizione lampo in gruppo, e ha dato forfait anche con il Bologna”.



