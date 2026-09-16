CdS – Verso Fiorentina-Napoli, Allegri fissa gli allenamenti al mattino anche per l’orario del match. I dettagli

Massimiliano Allegri, in vista della partita di domenica contro la Fiorentina fissata per le 12:30, ha optato per il Napoli una serie di sedute al mattino. Un piano che, racconta Il Corriere dello Sport, servirà anche ad adattarsi agli orari del match. Di seguito, ecco quanto riportato. “Max ha fissato tutti allenamenti al mattino per il resto della settimana, anche in virtù dell’orario in cui sarà giocata la partita. L’ultima prima della lunga sosta per gli impegni delle nazionali: il campionato tornerà direttamente nel weekend del 10 ottobre e il Napoli, alla ripresa, sfiderà il Frosinone al Maradona (proprio il 10, alle 20.45). Prima di tutto, però, la missione Viola. Allegri dovrà fare certamente a meno di sei infortunati, i soliti: Alisson Santos, Buongiorno, Marianucci, Meret, McTominay e Giovane”.