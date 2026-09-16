CdS – Vergara verso la convocazione in Nazionale! Ecco in che ruolo lo vede Mancini





Antonio Vergara va verso la sua prima convocazione in Nazionale. Il classe 2003, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarà uno degli uomini del nuovo ciclo di Roberto Mancini. Il Ct lo vede come un esterno destro capace di essere impiegato sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Di seguito, ecco quanto riportato.



“Antonio Vergara si sta avvicinando alla prima convocazione. Piede sinistro, geniali intuizioni, rapidità di esecuzione. Allegri lo utilizza da mezzala offensiva. Mancini lo inquadrerà come esterno d’attacco a destra. Non è esattamente un’ala da 4-3-3 o 4-2-3-1, ma può muoversi in quella zona. Dall’azzurro del Napoli alla Nazionale il passo è meno lungo di quanto si immagini, perché Vergara entrerà sul campo come alternativa di Politano e muovendosi davanti a Di Lorenzo, il suo capitano”.



