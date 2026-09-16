CdS – Lang c’è ed ha voglia di riscatto: Allegri pensa a lui per la Fiorentina

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @noano


Noa Lang c’è, ed ha voglia di riprendersi la titolarità nel Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’olandese ha grande voglia di riscatto in azzurro. E contro la Fiorentina, potrebbe arrivare una nuova occasione per partire dall’inizio. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Dopo trenta partite collezionate con il Napoli, Lang cerca la lode contro la Fiorentina: ne ha disperatamente bisogno almeno quanto la squadra ne ha delle giocate che lo hanno reso celebre in Olanda e in Champions un paio di stagioni fa. Anche la Viola, per intenderci, ha pensato a lui durante l’ultimo mercato, a conferma della stima di cui gode. L’attacco tinto d’azzurro non è stato scintillante e incisivo nell’anno del quarto scudetto e tantomeno lo è stato in questa primissima fase della stagione, ma in assenza di volti nuovi dal mercato, diciamo che è tornato un vecchio volto da riscoprire. E da rilanciare: 30 presenze in tutte le competizioni, un gol con l’Atalanta realizzato il 22 novembre 2025 e due assist. Numeri troppi anonimi per uno con le sue qualità. Allegri, finora, lo ha schierato dal primo minuto con il Como: poco più di un tempo e via. Contro il Bologna, invece, ha contribuito a dare la scossa nel secondo tempo insieme a Favasuli: ottimo impatto a sinistra, prima che la fascia destra conquistasse la scena con il giovane Costantino. E ora, la vista sul panorama di Firenze: Max potrebbe rilanciarlo nel tris di trequarti al posto di Vergara e Lang non vede l’ora”.

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