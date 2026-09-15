Zazzaroni: “Quante cazzate su Allegri, tutti fenomeni”

Il Napoli è tornato alla vittoria con una prestazione convincente contro il Bologna di mister Tedesco.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport è intervenuto al podcast Numer1 per difendere mister Massimiliano Allegri: “Cosa mi tocca ascoltare: tutte cazzate e pregiudizi su Allegri. Lo dipingono come il Satana del calcio. Tutti fenomeni. Io ascolto, poi aspetto perché arriverà il momento in cui dirò esattamente quello che penso in proposito. Cosa sento? Sento cose meravigliose su Allegri e voglio fare questo commento su di lui, su cosa rappresenta Max e la sua sfida al destino. Andate pure avanti a criticarlo, parlate, parlate senza sosta. Il Napoli sul mercato ha preso solo Favasuli. Ed inoltre ha McTominay e Anguissa fuori. Si dice che sia un tecnico difensivo… Ripeto, cazzate“.