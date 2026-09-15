Prof Perugia: “Allegri non arriverà a Pasqua”

Il prof. Perugia ai microfoni di Tuttomercatoweb ha analizzato l’inizio di Serie A facendo una prediction sul futuro di Massimiliano Allegri: “Secondo me Allegri non mangerà non voglio dire il panettone, ma l’uovo di Pasqua. Il Milan ha dimostrato quali saranno le scelte per il futuro, con l’inserimento di altri elementi. Contro la Lazio secondo me ha sbagliato nell’approcciare la gara con due giocatori che però ormai conosce. Estupinan del resto era già stato ceduto al Benfica, con la cessione che però è stata bloccata, e Loftus Cheek non ha dato risposte. Al tecnico però va dato il merito di aver saputo dosare l’ingresso dei giocatori. Detto ciò, Modric può essere un problema per il gioco del portoghese. Andava bene per Allegri, ma non può correre per novanta minuti“.