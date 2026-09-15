Esposito: “Palladino a Napoli per osservare il Bologna, è il candidato numero 1”

Scritto da:
Nicola Penta
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Raffaele Palladino, ex allenatore di Monza e Atalanta, era presente allo stadio Maradona per osservare la partita tra Napoli e Bologna.

Il conduttore Paolo Esposito ha chiarito i dubbi in merito alla presenza di Palladino sostenendo come sia il nome principale in caso di esonero di Tedesco: “Hanno romanzato sulla presenza al Maradona per Napoli vs Bologna del mio amico Raffaele Palladino. “Hanno scritto che Palladino  era andato a vedere il Napoli per poi sostituire l’esonerato Allegri in caso di sconfitta del Napoli. In realtà era presente allo stadio Maradona di Fuorigrotta per osservare il Bologna. È  il candidato numero 1 a sostituire l’attuale trainer felsineo Tedesco. Quindi qualcuno, prima di scrivere balle, s’informasse bene e soprattutto riscontrasse le notizie. Come fanno i cronisti seri“.

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