Schira: “Allegri in fase calante, risultati non all’altezza”

Il Napoli oggi giocherà contro il Bologna, dopo un filotto di tre sconfitte consecutive.

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, ha sottolineato come l’allenatore sia in fase calante: “Allegri è stato un grande allenatore, la carriera parla per lui, ma ad un certo punto come tutti, anche i calciatori, inizia la china. Altrimenti allenerebbero ancora Capello, Sacchi, Lippi e chi volete, temo che viaggiando per i 60 anni sia entrato nella seconda parte della carriera, quella discendente perché gli ultimi anni non sono all’altezza del suo passato. Non si deve offendere nessuno, i risultati parlano, lui è uomo di risultati ed i risultati non sono stati all’altezza del suo passato”.