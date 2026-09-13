La lotta Scudetto secondo Christian Vieri: non c’é il Napoli

Christian Vieri, ex attaccante di Lazio, Inter, Milan e Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Messaggero, in cui ha anche parlato di come potrebbe andare la lotta Scudetto della Serie A 2026/27. Ecco uno spezzone dell’intervista: “La Roma? Con Gasperini e Malen può vincere lo Scudetto anche se l’Inter resta la squadra con la rosa più forte. Giallorossi da Scudetto, di sicuro, e questo non vuol dire che lo vincerà ma che parteciperà alla lotta grazie all’arrivo di Gasperini.

Metto l’Inter davanti a tutte perché ha una qualità superiore rispetto agli altri, divisa tra tutta la rosa, che fa paura. Per lo Scudetto é la grande favorita, ma nel corso di una stagione non sai mai che cosa può accadere. E la Roma starà sempre addosso ai nerazzurri, pronta ad approfittare di eventuali cedimenti“.