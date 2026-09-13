Il Mattino – Roberto Mancini dovrebbe convocare tre giocatori del Napoli per la Nations League

Manca poco all’inizio della fase a gironi della Nations League 2026/27, che inizierà giovedì 24 settembre alle 18 con Andorra-Malta. L’Italia di Roberto Mancini si trova nel Gruppo 1 della Lega A con la Francia, il Belgio e la Turchia: un girone a dir poco ostico. Le prime 4 giornate si giocheranno durante la maxi sosta per le Nazionali, con il campionato che sarà fermo dal 21 settembre al 10 ottobre. In queste settimane gli Azzurri affronteranno il Belgio (venerdì 25 settembre), la Turchia (lunedì 28 settembre), la Francia (venerdì 2 ottobre) e infine ancora il Belgio (lunedì 5 ottobre).

Venerdì prossimo uscirà la lista dei convocati di Roberto Mancini per queste 4 partite di Nations League. Secondo il quotidiano Il Mattino, dovrebbero esserci 3 giocatori del Napoli tra i convocati, ovvero Antonio Vergara, Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo. Se Politano e Di Lorenzo hanno giocato diverse partite per gli Azzurri negli ultimi anni, Vergara ancora deve esordire con la prima squadra: infatti, ha giocato solo una partita con l’Under 19 il 9 febbraio 2022 (Italia-Turchia 1-0).