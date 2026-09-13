Del Genio: “Allegri resterà indipendentemente dai risultati”

Scritto da:
Nicola Penta
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Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Canale Otto ha analizzato il periodo azzurro, fatto di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.

Il giornalista ha sottolineato la piena fiducia in Massimiliano Allegri: “Cosa succederebbe ad Allegri se il Napoli dovesse perdere sia contro il Bologna che con la Fiorentina prima della sosta? Chi lo spera, perde tempo. Il tecnico resterà in Campania a prescindere dai prossimi risultati. Cosa penso di Pereyra? Un calciatore che si è fatto apprezzare nel corso dei due ritiri. Parliamo di un attaccante forte fisicamente che potrebbe magari essere utile a Massimiliano Allegri nel caso magari di un assalto finale qualora il Napoli dovesse essere alla ricerca di un gol“.

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