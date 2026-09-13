CorSera – I dubbi di Tedesco per Napoli-Bologna

Oggi alle 18 il Napoli affronterà in casa il Bologna di Domenico Tedesco: partita difficile per i Partenopei, visto che i rossoblù sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo un avvio in campionato sfortunato (1 punto in 3 partite). Per la partita di oggi, l’ex allenatore del Fenerbahce dovrà rinunciare a Dovbyk e Zortea, entrambi out per dei problemi fisici.

Per quanto riguarda la difesa, Tedesco deve decidere quale sarà la coppia di centrali nella sua difesa a 4: é ballottaggio tra Theate, Heggem e Helland (nella partita precedente contro il Sassuolo giocarono Heggem e Theate dal primo minuto, mentre Helland partì dalla panchina). In mediana l’unica certezza sembra essere Ferguson, ma attenzione anche a Libra e Moro. Il primo scalpita dopo l’esordio in prima squadra contro il Sassuolo domenica scorsa, mentre il secondo spera di giocare la sua prima partita da titolare della stagione.