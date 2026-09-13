Bellucci: “La vittoria oggi pesa mentalmente per entrambe le squadre”

Claudio Bellucci, ex di Napoli e Bologna, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del match odierno.

L’attaccante in merito ha sottolineato come la vittoria potrebbe pesare mentalmente: “Sono stressate allo stesso modo da quel punto di vista, naturalmente il Napoli a un livello superiore. L’una e l’altra si giocano la possibilità di poter andare avanti con la tranquillità necessaria che ti fa lavorare bene. I tre punti contano ma è quasi più dal punto di vista psicologico che l’eventuale vittoria pesa: serve più per la testa che, alla quarta giornata, per altro“.