Auriemma: “Impossibile l’esonero di Allegri”

Nell’ambiente azzurro trapelano voci di possibili rivoluzioni tecniche, con il nome di Massimiliano Allegri sulla bocca di tanti.

Sul proprio profilo X, Raffaele Auriemma ha sottolineato come sia impossibile l’esonero dell’allenatore azzurro: “Secondo voi, De Laurentiis avrebbe fatto firmare ad Allegri un triennale da complessivi 12 milioni a stagione per poi mandarlo via dopo poche giornate di campionato? Nel calcio ne ho viste tantissime, ma questa mi sembra davvero impossibile da realizzarsi”.