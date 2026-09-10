Tmw – Allegri, difendersi e ripartire in contropiede non basta più nel 2026! Tocca rendersene conto presto

Il Napoli è stato sconfitto dall’Arsenal al debutto in Champions League con il risultato di 0-1. Una partita che ha visto gli azzurri con enorme prevalenza difendere per poi cercare la ripartenza. Un piano gara giusto, ma che non può essere sufficiente da applicare nel 2026. Ne parla il portale Tuttomercatoweb.

“Non può essere tutto qui. Il Napoli ha giocato una partita che pareva giusta, oculata, speculare. Ma nel 2026 c’è dell’altro rispetto al gatto col topo. Se non sei il Real Madrid che davanti ha dei centometristi che non solo attaccano ma sfrecciano a campo aperto, allora contro le grandi d’Europa non puoi permetterti solo di chiuderti e cercare transizioni e ripartenze. Nel primo tempo ha funzionato, all’inizio, poi lo spartito è stato chiaro e la formazione di Mikel Arteta non ha più sofferto. Terza sconfitta di fila per Massimiliano Allegri e per il suo Napoli, sarà un segnale? La rosa non è stata rinforzata adeguatamente, forse, ma il valore assoluto è altissimo. Poca proposta, poca costruzione, speculare e sperare nel pallone internazionale non basta più. Se ne dovrà render presto conto Allegri per non replicare il disastro della scorsa stagione di Antonio Conte in Champions, altrimenti dovrà farlo Aurelio De Laurentiis”.