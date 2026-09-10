“Tanti scatti, ma in mano resta ben poco”. Pioggia di insufficienze per Alisson Santos

La prova di Alisson Santos contro l’Arsenal non è certamente da considerarsi positiva. Per i quotidiani non c’è dubbio: il brasiliano è stato il peggiore dei partenopei. L’ex Sporting Lisbona ha faticato molto nel corso del match, limitando la sua attività perlopiù a degli scatti poco proficui, venendo inoltre molto limitato da Ben White. La sua media di voto è stata 5. Di seguito, i principali commenti alla sua gara.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Si scontra contro un muro chiamato White. Non passa mai. Esce per infortunio.



GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Se la potenza è nulla senza controllo, cos’è la velocità senza concretezza? Tanti scatti, ma in mano resta ben poco. Come se Beep Beep si facesse prendere dal Coyote. Non basta scattare, dribblare, puntare l’avversario: bisogna imparare a fare le scelte giuste e a passare e tirare bene. Il potenziale c’è, dispiace quando non riesce a farlo emergere.



TUTTOSPORT 5 – Impacciato: il peggiore fra i partenopei.