Pedullà: “Napoli-Arsenal, preferisci perdere giocando o vedere sempre questo?”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha mostrato delle perplessità in merito alla prestazione del Napoli contro l’Arsenal in Champions League. Ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato come a detta sua le partite vadano giocate, altrimenti è impossibile trarre dei giudizi concreti sulla squadra. Di seguito, le sue parole.

“Io vorrei vedere le partite. Sono più forti? Giochiamo, tanto si perde lo stesso. Il gol lo prendi perché hanno calciatori di classe capaci di tirar fuori il coniglio dal cilindro, ma vorrei veder giocare, altrimenti è inutile fare valutazioni sul mercato. Nel primo tempo i primi 10 minuti hai giocato rintanato, poi hai fatto due telefonate con De Bruyne e Politano. Nel secondo tempo i primi 10 minuti sei stato imbarazzante. Preferisci perdere tutte le partite 3-1 giocando oppure vogliamo vedere questo? Anche a Genova hai vinto una partita sempre con la stessa formula. Magari può essere un adattarsi all’avversario, ma è sempre così. Come faccio a dare un voto all’organico del Napoli? Per me è da 7,5… ma vogliamo giocare o rimanere sul pullman? La mentalità non cambia nonostante abbia un organico migliore rispetto a quello del Milan, il pullman rimane sempre parcheggiato. Non parliamo di mercato, di dover prendere un centrocampista o un attaccante. Io penso che con un criterio di gioco più moderno, il Napoli possa anche perdere gare così ed una partita in cui vince per 2-0 contro l’Inter non la perde mai”.





