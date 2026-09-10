“La prepara bene, ma perde per una prodezza individuale”. Allegri promosso dai quotidiani

Scritto da:
Elia Falco
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Nonostante la sconfitta contro l’Arsenal, Allegri viene promosso dai quotidiani. Al tecnico del Napoli, viene attribuito il merito di aver preparato una buona partita, al netto di un ko arrivato a causa di una prodezza individuale degli avversari. Il voto più alto arriva da La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 6,5. Ma, il tecnico livornese appare sufficiente anche negli altri giudizi. Di seguito, i voti.

CORRIERE DELLO SPORT 6Centouno panchine in Champions. La prepara bene, ma la qualità dell’Arsenal alla lunga ha la meglio in tutti i settori del campo. E arriva la terza sconfitta consecutiva.

GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – La Gioconda di Max resta l’1-0 della Juve con il Chelsea campione d’Europa nel 2021, quando il blocco basso dei bianconeri impedì qualunque iniziativa agli inglesi. Anche ieri, pero, Allegri l’ha studiata bene e l’ha cambiata in corsa. Un’altra sconfitta, vero, ma bisogna valutare contro chi si perde, in che modo e in quali condizioni di emergenza.

TUTTOSPORT 6Il suo Napoli tiene bene contro un avversario evidentemente più forte. Nel finale, però, una prodezza individuale manda in fumo i suoi piani.

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