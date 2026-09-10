Il Mattino – Lang, difficile possa essere recuperato alla causa anche da un tecnico come Allegri

Prima di Napoli-Arsenal, il Ds Giovanni Manna ha raccontato come Noa Lang non sia stato incluso nel match a causa di un comportamento non idoneo mantenuto nei confronti dei compagni. L’olandese sarà reintegrato in gruppo, ma le scorie di un rapporto tormentato con il gruppo rimangono. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Prima della partita, parlando con apprezzabile chiarezza, il direttore sportivo Manna ha comunicato che Lang era in tribuna per un «comportamento non idoneo» nei confronti dei compagni. Oggi tornerà ad allenarsi questo olandese che ha un rapporto conflittuale con il Napoli e probabilmente con sé stesso, come aveva capito Conte. Noa se ne era stato per un po’ in Turchia, dove ha vinto il titolo con il Galatasaray, ma poi è tornato ed è rimasto perché Manna non ha trovato un acquirente. Ed è un peso. Difficile che possa essere recuperato alla causa anche da un tecnico di esperienza come Allegri. I casi in uno spogliatoio si aprono e si chiudono, certo, ma il problema esiste se il protagonista è sempre lo stesso”.