Compleanno in casa Napoli, Lucca compie 26 anni. Gli auguri della società

Compleanno in casa Napoli. Lorenzo Lucca compie oggi 26 anni. L’attaccante, arrivato nella scorsa stagione dall’Udinese, ha messo a referto in azzurro 27 presenze e 2 gol. Di seguito, gli auguri della società.

“Compleanno in casa azzurra. Lorenzo Lucca compie 26 anni. L’attaccante del Napoli è nato il 10 settembre del 2000 a Moncalieri. A Lucca vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Lucca conta 27 presenze in azzurro e due gol. Con il Napoli ha vinto una Supercoppa Italiana. Buon compleanno Lorenzo!”