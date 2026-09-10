CdS – Allegri riceve buone risposte da Favasuli. L’ex Catanzaro è un calciatore su cui puntare

Scritto da:
Elia Falco
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Una delle note positive di Napoli-Arsenal riguarda il buon ingresso di Favasuli. L’ex Catanzaro, al debutto con la maglia azzurra, è entrato nel corso della ripresa, dando un buon contributo alla squadra. Sottolinea Il Corriere dello Sport, un calciatore su cui si può contare. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Allegri non è stato aiutato da Vergara, Neres e Lucca, ma ha avuto una buona risposta da Favasuli. La personalità e il coraggio dell’esterno calabrese, al suo debutto con il Napoli e in Champions, sono due ottime notizie per Max: ha tanta voglia e tanta gamba, i tifosi lo hanno subito applaudito, su di lui ha dimostrato che si può contare”.

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