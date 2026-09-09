Tuttosport – Rientro McTominay, il club punta a riaverlo in campo contro il Frosinone. La situazione

Quanto a lungo starà fuori Scott McTominay? Ieri, lo scozzese si è sottoposto all’intervento di ablazione per risolvere la lieve aritmia cardiaca. Ora, l’interesse si sposta dalla questione operazione a quella dei tempi di recupero. Sarà davvero possibile rivedere in campo il classe 96 già contro il Frosinone? Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.



“E venne il giorno dell’intervento chirurgico per Scott McTominay. Ieri, nel corso della mattinata, il centrocampista scozzese del Napoli ha effettuato la procedura di ablazione cardiaca presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito e McTominay ora dovrà osservare un periodo di riposo di circa due settimane, per poi riprendere gli allenamenti. Secondo le indicazioni del Napoli, il calciatore dovrebbe ricominciare l’attività il 22 settembre, due giorni dopo il match in programma a Firenze. La prospettiva del club è quella di riaverlo nella disponibiltà di Massimiliano Allegri per la ripresa del campionato, dopo la lunga sosta per le Nazionali. Cioè, il 10 ottobre contro il Frosinone allo stadio Maradona. Sarà possibile? Secondo gli esperti della materia cardiaca, la previsione è ottimistica, anche se le tecniche di recupero per gli atleti professionisti che si sottopongono a questo tipo di intervento sono notevolmente migliorate“.