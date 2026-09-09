Napoli-Arsenal, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie De Bruyne e Gilmour. I dettagli

È tutto pronto per il debutto del Napoli nella Champions League 2026-27. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali del match che vedrà contrapposti i partenopei all’Arsenal di Arteta. Allegri opta per l’inserimento dal primo minuto di Kevin De Bruyne. Dietro di lui, spazio anche a Billy Gilmour al fianco di Stanislav Lobotka. Il collega spagnolo, invece, lascia in panchina Calafiori: al suo posto l’ecuadoriano Hincapié. In attacco, ha invece optato per Eze e Gyokeres al posto di Tzolis e Havertz. Di seguito, le formazioni.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri

ARSENAL (4-2-3-1) – Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapié; Merino, Rice; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres. All. Arteta