Il Mattino – Napoli-Arsenal, le probabili formazioni: Allegri cambia a centrocampo. Le ultime

Contro l’Arsenal, il Napoli dovrà fronteggiare una prima mini-emergenza stagionale. Agli stop di McTominay e di Buongiorno, si aggiunge quello di Anguissa. Questo, costringerà Max Allegri a delle scelte obbligate per il centrocampo: al debutto di Champions partirà dal primo minuto Billy Gilmour. Lo scozzese giocherà al fianco di Lobotka, con De Bruyne più avanzato. In dubbio anche David Neres, la cui condizione dovrebbe permettergli al massimo di andare in panchina. Per il ruolo di terzino invece, Olivera partirà titolare. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Anguissa, l’eroe al contrario di San Siro dà forfait per un problema all’adduttore. Ed è a rischio anche per domenica con il Bologna. Al suo posto Gilmour con la probabile formula del doppio play con Lobotka. Lo scozzese non è titolare da 20 marzo, a Cagliari: sei mesi. Ci sarà, come era già stato pianificato, Kevin De Bruyne in campo dal primo minuto per la prima volta in stagione. Terzetto offensivo con Alisson, Hojlund e Politano e l’altra sorpresa in difesa dove sarà Olivera a giocare a sinistra, dopo i disastri con il Como. Difficile immaginare altre soluzioni, con Vergara pronto a subentrare nella ripresa. Contro l’Arsenal è l’occasione per rimettere insieme qualche certezza, qualche pilastro di cemento. La voragine aperta da McTominay, ieri operato al cuore a Manchester, atteso a Castel Volturno intorno al 25 settembre), non aiuta: nessun infortunio poteva essere peggiore. Neres se recupera (ma è difficile) andrà in panchina. Ora ha un dolore al ginocchio: i suoi infortuni sono una costanza”.