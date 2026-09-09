Il Mattino – Napoli-Arsenal, Arteta verso la conferma dell’11 che ha battuto il Chelsea. Le ultime

Mikel Arteta per il Napoli va verso la conferma in blocco l’11 che ha battuto il Chelsea. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico dell’Arsenal non sembra orientato ad effettuare cambi in vista del match del Maradona. L’unico potrebbe riguardare la presenza di Eze al posto del greco Tzolis. Persiste il ballottaggio tra Gyokeres e Havertz. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Arteta ha una sola novità rispetto alla gara di domenica contro il Chelsea: Jurrien Timber è tornato a disposizione e andrà in panchina. La formazione sarà quella schierata contro i Blues, con forse l’unica novità sulla sinistra di Eze al posto di Tzolis. E il ballottaggio avanti sempre vivo tra Havertz e Gyokeres. Anche Bruno Guimaraes sta bene e potrebbe avere minuti importanti anche nella ripresa. A proposito di allenamento: l’ultima sessione di ieri, a Londra, per l’Arsenal è stata sotto la classica pioggerellina londinese e con 16°. Anche l’afa napoletana, questa sera, può essere un fattore. Mancheranno Mosquera e Saliba, con la difesa di domenica confermata. Zubimendi in vantaggio per un posto in mediana con Rice e Odegaard più avanti”.