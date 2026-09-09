Di Lorenzo a Prime Video: “Dobbiamo fare una Champions migliore di quella dello scorso anno. L’Arsenal è una squadra forte, dobbiamo sfruttare le nostre qualità”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime Video. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Questo Napoli che squadra è? Il gruppo è quello dell’anno scorso con poche differenze. È soltanto un mese e mezzo che lavoriamo con Allegri e ci stiamo conoscendo di più. È un tecnico esperto e dovremo seguirlo in tutto e per tutto”.

“Che Champions dovrà essere? Sicuramente migliore dello scorso anno, il primo obiettivo è passare il primo turno. La squadra è concentrata su questo, domani sfideremo una squadra forte e ci siamo preparati per fare un grande match”.

“Cinque gol subiti sono troppi? Dobbiamo migliorare in qualcosa. Li abbiamo analizzati, quindi domani saranno i dettagli a fare la differenza. Queste squadre al minimo errore ti puniscono”.

“Arsenal? Sono una squadra forte, hanno vinto la Premier e sono stati finalisti in Champions. Lavorano da anni con lo stesso allenatore, non so se hanno punti deboli ma di forza ne hanno sicuramente tanti. Dovremo sfruttare le nostre qualità per metterli in difficoltà”.