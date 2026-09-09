CdS – De Bruyne è un fattore contro l’Arsenal, con la maglia del City in rete per ben 8 volte

Uno dei protagonisti di Napoli-Arsenal sarà Kevin De Bruyne. Il belga, come riporta Il Corriere dello Sport, è alla sfida numero 23 della carriera contro i Gunners, che sono tra l’altro la sua vittima preferita. Nei vari confronti con la maglia del City, il numero 11 azzurro è andato in gol per ben 8 volte, avendo modo di servire anche 4 assist. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Finale con un dato statistico che riguarda De Bruyne. Quella di oggi sarà la sua sfida numero 23 contro l’Arsenal, la prima fuori dall’area inglese della Premier e delle coppe: i Gunners sono già la squadra a cui ha segnato più gol in carriera, 8, e da oggi saranno anche l’avversario più incrociato in carriera (a seguire Chelsea e United con 22). Tra l’altro, Kevin ha partecipato a 12 gol nelle sue ultime 17 partite da titolare contro l’Arsenal in tutte le competizioni: ha segnato 8 reti, tutte in Premier, e fornito 4 assist. Tre i gol e 2 gli assist collezionati nelle ultime tre sfide. Un talismano. O almeno è quel che spera Allegri”.