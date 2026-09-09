CdS – Allegri, la sfida con l’Arsenal sa di appuntamento con il destino

Per Max Allegri, la sfida contro l’Arsenal di Arteta sa tanto di un appuntamento del destino. Il tecnico, come racconta Il Corriere dello Sport, ha un solo precedente contro il collega spagnolo, e risale ad un’amichevole di dicembre 2022, esattamente un mese dopo la sua ultima partita in Champions League, che tornerà a calcare dopo quattro lunghi anni. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“L’incontro con Mikel Arteta, il domatore di quella bella e feroce creatura chiamata Arsenal, sembra quasi un appuntamento del destino per Massimiliano Allegri: l’unica volta che l’ha incrociato è stata il 17 dicembre 2022 in amichevole a Londra, un mese dopo la sua ultima panchina in Champions, e così in un colpo solo troverà l’amatissima coppa dopo quasi quattro anni d’attesa e la prima sfida ufficiale con un grande rivale. Coincidenze del calcio. Il divario tra le rose è notevole, i Gunners sono tra i più forti al mondo e sono gli unici ad aver chiuso l’ultima edizione da imbattuti nei tempi regolamentari, ma l’inedita partita a scacchi tra cultori della fase difensiva sarà molto interessante. Ancor di più se pensiamo che Mikel tornerà al Maradona 13 anni dopo l’unico precedente in Champions tra i due club, con la corona di re d’Inghilterra e il gonfalone di viceré d’Europa. Nel 2013 era il capitano della squadra che sfidò Higuain, Callejon e altre vecchie glorie: vinse il Napoli ma non bastò per la qualificazione, nonostante la parità di punti con gli inglesi e il Borussia nel girone (12). Anche Max ha i suoi titoli: brinderà alla presenza numero 101 nella competizione e consoliderà la seconda posizione tra i tecnici italiani nella coppa più prestigiosa (il primo è Ancelotti con 218)”.