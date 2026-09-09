CdM – Napoli-Arsenal, l’ultimo precedente casalingo: allora fu sconfitta per 0-1

Non solo la dolorosa vittoria del dicembre 2013, il Napoli ha avuto modo di sfidare per 4 volte l’Arsenal nella propria storia. L’ultima occasione, nell’allora San Paolo, risale al 2019, nei quarti di finale di Europa League. Allora, i Gunners vinsero grazie ad una rete di Lacazette su calcio di punizione. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.



“Il Napoli ha affrontato l’Arsenal in quattro occasioni, quella del 2013 targata Higuain e Callejon è l’unica vittoria, sono arrivate tre sconfitte tra Champions ed Europa League. In quella stagione all’andata all’Emirates di Londra non ci fu partita, l’Arsenal vinse 2-0 con le reti di Ozil e Giroud nel primo quarto d’ora e il Napoli di Benitez non riuscì a costruire una reazione degna di nota. Nel 2019 anche il Napoli di Ancelotti ci ha creduto, dopo il terzo posto nel girone di Champions League è scivolato in Europa League arrivando fino al quarto di finale contro l’Arsenal: 2-0 a Londra con la rete di Ramsey e l’autogol di Koulibaly nei primi 25 minuti, il Napoli risponde con un colpo di testa di Kalidou parato da Cech e un’occasione fallita da Zielinski ma Ramsey nel finale spreca la palla-gol del 3-0. Al ritorno il sogno «remuntada» svanisce presto, al 36’ quando Lacazette beffa Meret sul suo palo su punizione. Un gavettone d’acqua gelida sulle speranze del Napoli che era partito anche bene, Callejon aveva impegnato Cech e Milik aveva trovato anche il gol annullato per fuorigioco. Nella ripresa la reazione degli uomini di Ancelotti si spegne con un errore di Milik sotto porta su cross di Mario Rui e un quasi autogol di Monreal che non sorprende Cech. Stasera il Napoli vuole invertire la tendenza contro l’Arsenal, i Gunners nella storia azzurra hanno imposto sempre delle delusioni anche quando è arrivata la vittoria come quell’11 dicembre 2013 a Fuorigrotta. È la terza volta che il Napoli affronta l’Arsenal in casa, magari è quella buona per un’impresa che darebbe slancio al percorso europeo della squadra di Allegri”.