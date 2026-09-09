CdM – Napoli-Arsenal, il racconto dell’amaro precedente del 2013: quando il 2-0 non bastò a qualificarsi agli ottavi di Champions

Non è la prima volta che il Napoli fronteggia l’Arsenal. La sfida di stasera non sarà una prima, anzi, vi è un precedente celebre risalente alla Champions League 2013-14. In quell’occasione, gli azzurri sconfissero i Gunners per 2-0 al San Paolo. Ma, si trattò di una vittoria amara, poiché non consentì alla squadra allora allenata da Rafa Benitez di qualificarsi alla fase successiva. Un match al quale prese parte anche Mikel Arteta, che in tale occasione rimediò un’espulsione. Racconta questa vicenda l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.

“Fare dodici punti in un girone di quattro squadre, con un massimo didiciotto a disposizione, ne andare fuori dalla Champions League? Nella storia del Napoli c’è anche questo epilogo amaro. Era l’11 dicembre 2013 e finì con Gonzalo Higuain in lacrime per una vittoria non sufficiente per la qualificazione a causa della peggiore differenza reti rispetto alle avversarie. Passarono il turno Borussia Dortmund e Arsenal, il Napoli dovette accontentarsi dell’Europa League, dove si fermò ai quarti di finale contro il Porto, un’altra avversaria nel percorso degli azzurri in questa stagione in Champions League. Del resto il cammino è pieno di corsi e ricorsi storici, il Napoli andrà a giocare per la quarta volta nella sua storia al Madrigal contro il Villarreal e all’Etihad Stadium contro il Manchester City. Tredici anni fa il Napoli fece brillantemente il suo dovere, sbloccò il risultato Gonzalo Higuain dopo una combinazione con Callejon che poirealizzò il gol del raddoppio in pieno recupero. Una rete realizzata nella delusione perché al Velodrome Großkreutz, con il gol dell’1-2 del Borussia Dortmund, aveva mandato il Napoli fuori dalla Champions League. Tra gli applausi, a testa altissima, in una serata in un certo senso storica ma senza il passaggio agli ottavi di finale. Negli scherzi che il destino regala soprattutto nel calcio, tornerà a Fuorigrotta Mikel Arteta, stavolta da allenatore. Non ha un bel ricordo, al 76’ di quel Napoli-Arsenal 2-0 Arteta fu espulso per doppia ammonizione per un fallo in ritardo su Callejon. Era il momento di maggior pressione del Napoli dopo il gol di Higuain, sembrava il presagio per un finale trionfante ma, invece, gli azzurri non riuscirono a travolgere gli avversari e dal Velodrome di Marsiglia arrivò la brutta notizia”.