Calafiori: “È bello iniziare in una città speciale come Napoli. Non vedo l’ora di scendere in campo”

Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Qui, si è soffermato anche sul debutto in Champions League dei suoi, che saranno contrapposti al Napoli. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sono emozionato. È anche bello iniziare in Italia, a Napoli, una città speciale, e non vedo l’ora di giocare questa partita. Penso che sarà fantastico, soprattutto per una serata di Champions League, lo stadio sarà sicuramente in fermento e non vedo l’ora di giocare. Abbiamo iniziato la stagione in modo perfetto, direi, e spero che possiamo continuare così”.

“Mi piace sempre molto giocare con i miei compagni di squadra, e il modo in cui giochiamo, soprattutto in questo inizio di stagione, è incredibile. Il flow che abbiamo, credo si possa vedere in campo, e mi piace molto. Penso che l’allenatore e lo staff abbiano notato queste ie capacità, e hanno cercato di aiutarmi anche con il tempismo dei movimenti e dove andare. Ma, ovviamente, sono un difensore, quindi devo aiutare la squadra anche in questo senso. Quando occupo questa posizione, c’è sempre un altro giocatore che cerca di aiutarmi o coprirmi le spalle”.

“C’è fiducia per il cammino in Champions? Penso che si sia visto dalle ultime due edizioni in cui abbiamo vinto la maggior parte delle partite, la prima volta dove siamo arrivati in semifinale e la scorsa stagione siamo arrivati in finale. Quindi è davvero importante per noi e dobbiamo andare avanti. Siamo davvero fiduciosi in questo momento, soprattutto con tutti questi risultati ottenuti”.