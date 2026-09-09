Arteta: “Il Napoli in casa è davvero forte, ci ho già giocato e non è semplice. Allegri è un tecnico molto esperto”

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club londinese a proposito della sfida di Champions League che li vedrà contrapposti al Napoli. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sono davvero emozionato. Sappiamo cosa significa questa competizione per tutti noi, anche grazie all’esperienza dell’anno scorso, quindi dobbiamo iniziare con la prima partita in un posto davvero, davvero difficile, ma sono molto entusiasta di iniziare il percorso. Iniziare bene domani; è l’unica cosa che possiamo fare. Domani dobbiamo iniziare con una grande prestazione per aumentare la probabilità di vincere la partita.”

“Sfideremo una squadra che ha un ottimo score casalingo, ma noi disponiamo di ottimi risultati in trasferta in Europa. A cosa li attribuisce? Ala costanza nelle prestazioni che abbiamo dato e al fatto che siamo stati davvero dominanti anche quando giochiamo in casa. Con la nostra identità, con ciò che vogliamo ottenere nelle partite, credendo ed essendo convinti di potercela fare”.

“Sarà un luogo davvero difficile, ci sono già stato in quello stadio, so l’atmosfera che creano, il loro record in casa è davvero, davvero forte. Hanno un allenatore molto esperto, molti giocatori che hanno giocato anche nel nostro campionato, quindi sappiamo che sfida ci aspetta. Siamo preparati e siamo pronti a partire”.