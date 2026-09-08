Del Genio: “L’Inter ha fatto più errori del Napoli, sono stati clamorosi”

Il giornalista Paolo Del Genio, a Radio Kiss Kiss è tornato sulla sconfitta del Napoli contro l’Inter sottolineando come la squadra di Chivu abbia fatto errori più evidenti: “Noi tutti pensiamo agli errori fatti dagli azzurri, ma la squadra di Chivu ne ha fatti di più gravi. Gli sbagli dell’Inter sono stati clamorosi, peggio di quelli del Napoli. Badiashile non è eccellente su Thuram così come Rrahmani si fa anticipare da Lautaro, ma si tratta di due attaccanti fortissimi che hanno realizzato molti gol simili.

Avete visto i gol del Napoli? Nel primo Barella commette un errore clamoroso e Politano ne approfitta. Nel secondo gol del Napoli la difesa dell’Inter resta incomprensibilmente ferma permettendo a Hojlund di calibrare bene il tiro. Nel finale di gara su un cross di De Bruyne erano liberi Lucca, Anguissa e Neres. L’Inter ha difeso peggio del Napoli, fossi in Chivu sarei preoccupato