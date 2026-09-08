De Giovanni: “Il Napoli deve perdere contro l’Arsenal, la partita da vincere è contro il Bologna”

Il Napoli si prepara per l’esordio in Champions League di domani contro l’Arsenal finalista della scorsa edizione.

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, lo scrittore Maurizio De Giovanni ha fatto il suo pronostico: “Il Napoli deve perdere contro l’Arsenal, non è nulla di opinabile. Finalista in Champions League e vincitrice della Premier. Secondo la logica, il Napoli doveva perdere anche contro l’Inter. Quindi gioca con la serenità che non deve rispettare nessun pronostico favorevole. Domenica con il Bologna deve vincere la partita, altrimenti si ritroverebbe nel pantano. Non è contro l’Arsenal che deve fare i punti in Champions. Ci sono tre categorie, forse anche di più, con i Gunners. Il problema è che con il vantaggio di 0-2 non puoi perdere a San Siro“.